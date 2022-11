Hijo de Jenni Rivera estalla: Mike Rivera se enfurece y se pronuncia en contra la realización de esta serie

Como era de esperarse, por medio de la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, se informó de la reacción de Mike, hijo de Jenni, pues mostró un gran enojo ante la noticia de la realización de la serie ‘Who Killed Jenni Rivera?’ y dijo lo siguiente: “Necesitaba tomarme un día completo para reiniciar, dormir todo lo que necesitas y despertarme con tonterías como esta y me agotaron instantáneamente cualquier energía”

“Cuando salga, no me preguntes una mierda sobre esta tontería, no me importa lo que pienses de ella, bueno, mal”, indicó inicialmente por medio de Twitter. Posteriormente, el hijo de la cantante se encargó de cerrar todas sus redes sociales, sin embargo las capturas de pantalla fueron compartidas por Chamonic en Instagram. Por último, Mike Rivera pidió a los fans no ver la serie: “No hago esto a menudo, pero si eres un verdadero fan de ella, no apoyes esta estúpida mierda o la plataforma de transmisión de culo que lo trasmite , Me importa un carajo que me paguen la producción, no es la primera vez, yo no respeto a las entidades corporativas que literalmente se benefician de su muerte”, aseguró. Archivado como: Hijo de Jenni Rivera estalla