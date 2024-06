Hijo de Trump lanza preocupante mensaje sobre Joe Biden a horas del debate presidencial

A solo unas horas del esperado debate presidencial, Donald Trump Jr. ha lanzado un contundente mensaje en redes sociales.

El anuncio en contra el presidente Joe Biden, tuvo más de 5 mil reacciones.

En el video publicado en su cuenta de Twitter, Trump Jr. advierte:

«¡Si votas por Joe Biden hoy, tendrás a Kamala Harris mañana!»

If you vote for Joe Biden today, you’ll get Kamala Harris tomorrow! pic.twitter.com/OwV1Ho6ksW

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 27, 2024