Hijo de Shakira rechaza beso de su papá: ¿Ya no lo quiere? (VIDEO)

Sasha supuestamente habría llorado al no querer irse de lado de la cantante: “Escuché la dura despedida de Shakira y su hijo pequeño que lloraba y gritaba ‘¡mami!’ mientras se dirigían al garaje para irse”. Según las declaraciones del reportero, dijo que Shakira estaba “desde el otro lado del jardín” y le “gritaba” a su hijo: “‘Tranquilo, nos vemos pronto'”, indicó. Archivado como: Hijo de Shakira rechaza beso de su papá

Hijo de Shakira rechaza beso de su papá: La ‘fracturada’ relación de los hijos de Shakira con su abuela, la madre de Piqué

De acuerdo con el portal Lecturas, se ha dado a conocer, por medio del entorno cercano a Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, que se encuentra muy afectada, pues su relación con sus nietos ha ido decayendo. La relación de Shakira y los padres de Piqué ha quedado ‘destruida’, pero no solamente eso, si no que los hijos de Shakira supuestamente ya no llaman ‘abuela’ a la mamá del futbolista.

Y no contentos con los resultados de todas las polémicas mediáticas, el portal también menciona que los padres de Piqué le habrían pedido al futbolista que dejara de lado el hacer ‘tonterías’, como aparecer con un Casio o manejar un carro ‘Twingo’, esto, tras las palabras que la cantante colombiana dijo en su sesión con Bizarrap. Archivado como: Hijo de Shakira rechaza beso de su papá

(HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO DE PIQUÉ CON SUS HIJOS).