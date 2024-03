Hijo de Maripily rompe el silencio tras acusaciones de Ariadna en ‘La Casa de los Famosos’

«Este último mensaje no va para ti, sino va para tu hijo Joe Joe, que sé que no está orgulloso de lo que estás haciendo últimamente», sentenció.

«De mí puedes decir lo que tú quieras porque se me resbala, pero cuando te metes con mis hermanos, con mis compañeros, eso no lo voy a permitir», manifestó Ariadna durante su intervención en el programa.

Maripily pide no mencionar a su hijo

Ante las palabras de Ariadna, Maripily no se quedó de brazos cruzados y respondió al escuchar la mención de su hijo.

«Terminaste el odio, la hipocresía, la falsedad», dijo Maripily, «Yo lo único que le digo a Dios y a el publicó que está viendo, todo los falso que me ha dicho ella, no te metas con mi hijo, no lo menciones, no lo conoces».

Ante la contundencia de las acusaciones, el hijo de Maripily decidió romper su silencio y hacer una aparición en el programa ‘Hoy Día’ en Puerto Rico.

En este espacio, expresó su postura respecto a las declaraciones de Ariadna y aclaró que las disputas dentro del programa no deberían traspasar los límites familiares y personales.