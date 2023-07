Hijo de Mariana Levy. A dos semanas del sensible fallecimiento de Talina Fernández se ha dado a conocer que uno de sus nietos está atravesando por un momento muy complicado en su vida, por lo que se ha visto en la necesidad de acudir a cualquier medio para poder salir adelante.

«Pensé que al cumplir 18 años ya iba a tener mi dinero e iba a empezar a hacer mis cosas, pero no, al parecer todavía falta bastante tiempo. Es por etapas, hay cuatro etapas, la primera es reconocimiento de herederos, que esa ya está. Los herederos somos María, Paula y yo, los tres hermanos; luego reconocimiento de bienes; la tercera es la adjudicación y la cuarta es la repartición entre los herederos. Vamos en la tercera», detalló José Emilio.

«Está bastante difícil… Estoy trabajando de todo. Vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles; ahorita, hace un mes, llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado», agregó José Emilio a sus declaraciones.

El joven de 19 años reveló el motivo por el que se ha estado retrasando el proceso y lo complicado que ha sido para él el subsistir día a día, «Bastantes papeles que se están metiendo sin necesidad, en el caso de la herencia no se mete ampliación de inventario, meten apelaciones, se van a amparos el abogado de María mi hermana».

José Emilio, hijo de Mariana Levy asegura que el tema de la herencia solo le ha traído problemas

Además aseguró que el tema legal de la herencia le ha traído varios problemas a su vida, entre ellos el distanciamiento con su familia y el verse en la necesidad de a sus 19 años estar trabajando en varias cosas para poder solventar la deuda que tiene una de las casas que dejó Mariana Levy.

«Esta herencia en vez de traerme cosas buenas, me ha traído puras cosas horribles. Me ha distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo; mi papá se fue, mi abuela (Talina Fernández) acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación. Ahorita, estamos progresando en volver a confiar en nosotros», declaró José Emilio Fernández Levy.