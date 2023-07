Hijo de Erika Buenfil confiesa tener un vicio: «Me da pena, me da coraje»

Te contamos sobre el vicio del hijo de Erika Buenfil

El vicio que Nicolás reveló tener es nada más y nada menos que el cigarrillo electrónico, el cuál ha sido una alarma en su estado de salud, confesando que ya ha afectado notoriamente su salud: “Esto no es una cosa que me enorgullezca. Me da pena. Me da coraje, pero yo llevo dos años y medio fumando vape (cigarros electrónicos)», dijo.

“Hace seis días decidí dejarlo porque estaba afectando mi salud, en especial con las encías. Se me empezaron a ching4&. Estaban muy mal”, declaró Nicolás en un reciente video publicado por medio de su cuenta de TikTok, en donde se ha sincerado con sus seguidores.