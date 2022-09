¡El hijo de Chayanne, Lorenzo, da a conocer cómo se gana la vida!

Habla sobre el apoyo que su papá le ha dado a cumplir sus sueños

Cuando le preguntaron al hijo de Chayanne que cuál fue la reacción de su papá al enterarse el proyecto que Lorenzo quería iniciar, esto fue lo que comentó: “Pues la única cosa que me dijo fue ‘hazlo, hazlo es tu momento de hacerlo, estás joven, hazlo cien por ciento, ponlo todo”, dijo.

“Mi papá siempre me va a dar un consejo porque es mi papá (dice entre risas), pues son 44 años en la música, el sabe mucho de ropa, y sabe mucho de cómo verse bien, lucir bien, y me dio un consejo de lo que le gustaría a la gente, esos son los tipos de consejos que me dio y me ha ayudado un montón a empezar su línea de ropa”, aseguró Lorenzo Figueroa. Archivado como: Hijo de Chayanne Lorenzo