¿Hijo del Chapo Guzmán mandó matar a Jenni Rivera?

Y es que de acuerdo a información publicada en el portal de el ‘Clarín’, el hijo del Chapo Guzmán habría orquestado la muerte de la cantante tras no querer presentarse en su boda. Según el portal del mismo medio citado anteriormente autoridades de EEUU habrían brindado esta información.

¿Fue el responsable de la muerte de la ‘diva de la banda’?

De acuerdo a la información brindada al Clarín, citan al Departamento de Estado de Estados Unidos: “Otra información indica que Ovidio Guzmán López ha ordenado el asesinato de informantes, un narcotraficante y un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda”.

No hay ningún dato que confirme que Jenni Rivera murió por indicaciones del hijo del Chapo, ya que no se sabe la fecha en la que su boda se celebró ni fue revelada la identidad de la víctima. Sin embargo es fácil atribuir su muerte al crimen organizado ya que no sería la primera vez que esto pasa. La muerte de Sergio Gómez y Valentín Elizalde han sido atribuidas al narcotráfico en México.