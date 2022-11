“Siempre he hecho lo posible por estar cerca de él”

“Durante todo este tiempo no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá dado a que hemos respetado sus decisiones, su espacio y su relación, por lo que respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático, para evitar cualquier cosa que pueda alterar su paz, su estado emocional y por sobre todo su delicado estado de salud.”, agregó.

El hombre de 49 años continúa diciendo que: “Sin embargo, a nivel personal siempre he hecho lo posible por estar cerca de él a pesar de las circunstancias, como puede hacerse constar en mis redes, y como pueden dar fe familiares y amigos cercanos a la familia. La situación familiar, como todos ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos, como en cualquier familia, pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso cambia de ninguna manera mi amor hacia él”. Archivado como: Hijo Andrés García rompe silencio