Aunque la hispana es muy activa en Instagram donde comparte fotos y videos sobre su vida personal, lo cierto es que tiene bastantes meses que sus hijas adolescentes Antonella y Michaella ya no han sido vistas en imágenes con ella y la presentadora de Despierta América tiene una razón muy importante…

Las jóvenes ya crecieron y su parecido con su mamá es evidente

En 2020 fue la última foto que Karla Martínez publicó de sus hijas y fue de una tarde en que salieron juntas a pasear en patines, mientras las chicas Antonella y Michaella se veían felices y con ropa casual durante las calles patinando y disfrutando de su compañía, pero ¿por qué decidió ya no publicar imágenes de sus pequeñas?

En una entrevista reciente, Karla Martínez aseguró que sus jovencitas no gustan de estar expuestas ante los fanáticos de su mamá, lo que evidentemente significa que no se dedicarían al mundo del espectáculo: “No les gusta. Son muy privadas y la verdad me encanta que sean así”, comentó la mexicana.