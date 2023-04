Sin embargo, Collins llegó acompañada de su hija, pero fue tanta la presión de los reporteros por no dejarlas ingresar hasta que dieran unas declaraciones, que la hija de la actriz mexicana estalló y entre empujones, le abrió paso a su madre para que pudiera ingresar al destino.

Reporteros obstruían a Olivia Collins y su hija, ocasionando una gran molestia en ambas

Según comenta el portal SDP Noticias, evitó hablar con los medios, por lo cual éstos le limitaban el paso y la hija de Collins reaccionó entre empujones con los reporteros. Posteriormente los momentos se volvieron más tensos cuando una reportera de Tv Azteca, Mónica Castañeda reaccionó al comportamiento de la joven.

Castañeda le gritó a la hija de Collins que no se comportara de tal forma con los reporteros, por lo cuál este comentario no fue nada del agrado de la hija de la actriz mexicana y comenzaron ambas a gritarse de palabras, por lo cual Olivia Collins no se quedó de brazos cruzados.