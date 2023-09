¿Qué le dijo Gloria Estefan a su hija Emily cuando le confesó que era lesbiana?

En este mismo programa, que no tardó mucho tiempo en hacerse viral en redes sociales, Emily divulgó algo que muchos no creían posible.

«Me estaba desmoronando. Intentaba ser fuerte y actuar como si no me importara, pero mi vida se paralizó».

Más sobre la hija de Gloria Estefan

Emily Marie Consuelo Estefan, hija de Emilio y Gloria Estefan, nació el 5 de diciembre de 1994 en Miami, Florida, en los Estados Unidos.

En 2016, según reportó el portal El Mundo, lanzó el sencillo Reigns (every night), que se convirtió en todo un éxito en YouTube.

Hay que resaltar que la joven escribió, grabó, produjo y cantó en su primer disco, llamado Take whatever you want, además de fundar su propio sello musical.

En ese mismo año, comenzó una relación con Gemeny Hernández. Los Estefan son defensores de la comunidad LGBTIQ+1.