Sin dejar pasar mucho tiempo, la Hija de Nostradamus reveló que el 2023 será ‘el año de las siete plagas’, pero en primer lugar, no daría la mejor de las noticias: “Definitivamente, los primeros meses no vamos a empezar con buena economía, (pero) luego se va a sentir que si, incluso vamos a sentir una especie de ‘saqueo'”, comentó la clarividente peruana.

¿2023 será el año del Apocalipsis? Hija de Nostradamus aclara las dudas

Con su muy particular estilo, la Hija de Nostradamus no dudó en predecir que este 2023 será el año del Apocalipsis: “Viene el Nuevo Orden Mundial, me anuncia esta carta, algo distinto, que cuando nos despertemos ya no será igual, aparte de que veo a un país que lleva mucho tiempo esperando ahora se alzará como potencia”.

“Por más esfuerzos que se han hecho, aún no será posible llegar al planeta Marte con éxito, al menos no en este año… Viene la caída de un mandatario importante, además de que la economía de un país resurgirá, mientras que otro está a la espera de un cambio y uno más caerá en la penumbra negra, donde todo se le será arrebatado” (Archivado como: Hija de Nostradamus revela tres terribles predicciones para el 2023).