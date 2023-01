La clarividente peruana Antonella Pilar comparte inesperado video

La Hija de Nostradamus revela lo que pasará en EEUU en el 2023

También, predice quién será el próximo presidente

¿Estás preparado para loque viene? Un par de días después de que visualizara que ‘todos’ corren peligro en México, la clarividente peruana Antonella Pilar, mejor conocida como la Hija de Nostradamus, comparte inesperado video en su canal oficial de YouTube, donde revela lo que pasará en EEUU en el 2023 y predice quién será el próximo presidente.

Sin dejar pasar mucho tiempo, la vidente comentó que ‘la economía no va a estar buena’, además de que una de sus cartas le señala que vienen bonos y ayudas económicas, incluso su guía espiritual le asegura que habrá aumento de sueldos en el estado de California: “Los primeros dos meses de este año habrá un desahogo económico para Estados Unidos”.

Hija de Nostradamus asegura que el 2023 será ‘el año del hambre’

A continuación, la clarividente peruana Antonella Pilar aseguró que este 2023 será ‘el año del hambre’, pero eso no sería todo lo que tenía qué decir dentro de sus predicciones para Estados Unidos: “(EEUU) va a entrar en ciertos conflictos y dejará de recibir ciertos apoyos, ya no tiene ciertas alianzas y este y el próximo año dejará de ser potencia”.

“Incluso mis cartas me hablan de cambios climáticos: habrá nieve donde antes no había nieve, gente muriendo congelada, sin electricidad y sin comunicación. Me hablan también de dos huracanes devastadores y un sismo fuerte en California, pero luego de ese sismo, viene ‘el gran terremoto'”, dijo la Hija de Nostradamus, la cual insistió que este 2023 será ‘el año del hambre’.