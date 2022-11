Sin dejar pasar mucho tiempo, la psíquica comentó en su primer tirada de cartas que la suma del 2023 da el número 7, el año de la vibora asesina: “Debemos estar preparados porque este es el año de los chismes. Esta carta me dice que el 2023 será el año de las infidelidades y de las rupturas amorosas. También, será el año de los embarazos , un año movido y de sorpresas “.

“El dólar nos va a dejar sorprendidos”

La Hija de Nostradamus aseguró que el dólar nos va a dejar sorprendidos, aparte de que la gente no sabrá qué hacer y entrará en pánico: “Lo que pase con el dólar va a afectar a todo el mundo, a todos los países, no importa en donde te encuentres, va a afectar a todos, pues viene una inflación tan grande que no habrán víveres, y los pocos víveres que encuentres, estarán a precios sumamente altos”.

De acuerdo con información de La Jornada, los mercados accionarios de Estados Unidos cerraron al alza este pasado martes, a la espera de mayores pistas en las minutas del banco central estadunidense sobre el actuar de su política monetaria, aunque, por su parte, el dólar se desinfló a nivel internacional.