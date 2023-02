Después de saludar a sus miles de admiradores, y sin esperar mucho tiempo, la Hija de Nostradamus comentó que viene ‘la penumbra negra’: “Esta carta me dice que vienen incendios, mucho cuidado con volcanes, se van a estar desatando erupciones en Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica, Europa, México y aquí se descubre uno nuevo”.

“Viene un terremoto bíblico”, asegura la Hija de Nostradamus

A continuación, la Hija de Nostradamus dijo que en este mes vendrá un terremoto bíblico, pero eso no sería todo: “Estas cartas lo confirman, ya que me hablan de movimientos. Mi guía espiritual me dice que habrá movimientos sísmicos este mes, así como en el mes 3 (marzo) y en el mes de mayo, así como en el mes 8 (agosto) y un terremoto en el mes 9 (septiembre)”.

El guía espiritual de Antonella Pilar le reveló también que antes de que finalice este 2023 habrá un sismo muy fuerte, por lo que recomienda tener mucho cuidado en Guatemala, Lima, Perú; Los Ángeles, California; Asia, Indonesia, Japón, China, Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador (Archivado como: Hija de Nostradamus revela que habrá más terremotos en este mes, ¿cuándo y dónde?).