Gran consternación causó el homicidio de Valentina Trespalacios

La clarividente peruana Antonella Pilar, mejor conocida como la Hija de Nostradamus, revela la verdad detrás del asesinato de la dj colombiana

“Ojalá que se haga justicia para la víctima y se condene a todos los implicados”, dicen algunos usuarios

Hace apenas unos días, el cuerpo de la dj colombiana Valentina Trespalacios fue encontrado dentro de una maleta en el fondo de un contenedor, hecho que causó gran consternación en Colombia y en toda América Latina, pero ahora, la clarividente peruana Antonella Pilar, mejor conocida como la Hija de Nostradamus, revela la verdad detrás de este asesinato.

De acuerdo con información de CNN en español, el novio de la joven, el estadounidense John Poulos. fue detenido en Panamá cuando pretendía viajar a Estambul. La Policía Nacional había recibido una alerta de Interpol. Los exámenes forenses revelaron que Valentina habría muerto por asfixia mecánica y que su cuerpo mostraba señales de haber sido sometida a la fuerza antes de morir.

Hija de Nostradamus no se queda callada tras el asesinato de Valentina Trespalacios

Por medio de su canal oficial de YouTube, la clarividente peruana Antonella Pilar compartió un revelador video en el que comenzó diciendo que lo que le pasó a Valentina Trespalacios puede ocurrirle a cualquier mujer. A través de sus cartas, quiso enterarse de lo que realmente sucedió en este caso, además de compartir que el alma de la joven está rondando el lugar donde perdió la vida.

“Las cartas me muestran que ellos (refiriéndose a la dj colombiana y a su novio) se conocieron por una red social de citas, pero este hombre ya tenía una mujer e hijos. También me dicen las cartas que Valentina no estaba enamorada de ese hombre, tenía otro tipo de interés”, dijo la Hija de Nostradamus, quien dijo que le llamó la atención un video donde se ve a la madre de la joven, la cual dice que no tiene una ‘mirada limpia’.