Hija de Mayeli y Lupillo reacciona a pelea: ¿De qué lado está?

Por último Lupita Rivera decidió responder esta pregunta: “¿De qué lado estás?”, a lo que ella respondió: “Yo no escojo lados ni existen lados. Qué falta de respeto que se atrevan a poner a mi familia de lados. Pues si como ustedes no viven en ella pues les vale”, dijo. “Amo a mi familia y es lo único que tengo que decir”, fue la última declaración que hijo la hija de Mayeli acerca del pleito familiar que está afrontando.

La esposa de Lupillo, decidió romper el silencio luego de que su mamá (Mayeli) se peleara con la suegra de su papá: “Yo no entiendo cuál es el problema, yo veo a ésta señora y lo que me da es lástima, lástima me da. Yo se que es una gran mujer y que ha sufrido, y yo la admiraba por eso”, comenzó diciendo. “¿Para qué me mete a mi? Yo no me voy a meter porque eso a mi me vale madre, pero ella se está metiendo con mi negocio, yo estoy pagando por cosas que yo no hice ni dije”, declaró en un video compartido por ‘Escandalo_o’. Archivado como: Hija de Mayeli y Lupillo reacciona a pelea