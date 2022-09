Felicitó a su ‘padre’ por su cumpleaños

Comparten gratos momentos juntos

Deseaba al actor su pronta recuperación

Estas últimas semanas sin duda el nombre del actor mexicano se ha mantenido en boca de todos, y es que tras la noticia de que sería intervenido en una complicada cirugía tras sufrir un accidente, amigos, familia y seguidores no dudaron en mostrarle su apoyo, una de las últimas novedades fue que la ‘hija’ de Eugenio Derbez le dedica emotivo mensaje.

Además de las muestras de cariño para desearle una pronta recuperación, el motivo perfecto para seguir mostrando amor a Eugenio fue la celebración de su cumpleaños número 61, el pasado fin de semana. Mientras se encontraba en recuperación de la exitosa cirugía.

‘Hija’ de Eugenio Derbez le dedica emotivo mensaje

Algunos de sus hijos no dudaron en compartir a través de redes sociales un mensaje de felicitación para su padre, aunque los únicos que lo hicieron a través de una publicación en Instagram fueron José Eduardo Derbez ( fruto de la relación de Eugenio con la actriz Victoria Ruffo) y su ‘hija’.

Y cuando nos referimos a su ‘hija’ no hablamos en particular de Aislin Derbez o la pequeña Aitana, sino a la hija que le regaló la actuación a Eugenio Derbez, cuando interpretaron el papel de padre e hija en la producción que el propio actor escribió, dirigió y protagonizó; No se aceptan devoluciones.