Hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán sufre afección en el riñón

La hija de los actores tiene una enfermedad

Se enteró de lo peor

¿Cuál es la enfermedad que tiene?

Hace un par de días, por medio de redes sociales, Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, anunció que se encontraba hospitalizada en España, el país donde reside desde hace varios meses, por un golpe de calor.

Alejandra ya se encuentra fuera del hospital, la joven contó que los médicos le han informado cuáles son las razones de los síntomas que presentó. Sus famosos padres han estado para ella en todo momento, sin embargo, sí están preocupados.

Sale del hospital

Alejandra ya fue dada de alta, la joven informó que los médicos determinaron que sus síntomas se debieron a una afección renal, por lo que de inmediato comenzaron con el tratamiento correspondiente para mejorar su estado de salud. ARCHIVADO COMO: Hija Eduardo Capetillo Bibi

«Hoy ha tocado descansar y no entienden lo difícil que es para mí el no hacer nada. Bueno, en mi cabeza es no hacer nada, pero en realidad estoy cuidándome mucho. El diagnóstico no fue un golpe de calor como todos lo pensamos. Estoy malita del riñón, pero ya tengo antibiótico y ya voy a estar mejor, pero esto no lo vi venir», dijo Ale.