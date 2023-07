«Me dijeron cosas bien feas en redes. Me dijeron que ojalá me muriera. Fue un tema que afectó mi autoestima. Hubo cosas muy bonitas y únicas. No digo que no, pero fue duro porque yo quería ser actriz. Me decía cachetona. Cara de tortillina, chaparra. No tienes cuello. Mis papás me decían: ‘No te lo creas. Tú eres más’»

«Me destrozaron… Le decía ya no puedo. Ya no quiero salir. No me podía ver al espejo. No me quería. Me afectó mucho la crítica. Me agredieron. No tuvieron piedad, que ojo, Enrique había elegido estar en esa posición, pero los hijos no… A mí me destrozaron, dijeron cosas muy feas», comentó la hija de Angélica Rivera.

Finalmente Sofía Castro reveló que actualmente los malos comentarios no afectan a su persona y agradece esa etapa de su vida, «Fue una oportunidad de la cual siempre estaré agradecida, tuve la oportunidad de acompañarlos (a Angélica Rivera y a Enrique Peña Nieto) en muchas cosas. No puedo escupirle al cielo porque en la cara te cae. Hay que ser agradecida y hoy les tengo mucho cariño por lo que vivimos", concluyó.