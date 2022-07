Hija de Andrés García dice la verdad tras acusación a su padre

Según el medio Tv y Novelas fue el mismo actor quien negó a Andrea: “Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, señaló durante una entrevista para dicho medio.

“Papi yo te amo yo nunca dije esas mentiras, por favor si en algo te he lastimado perdóname y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente”, añadió la conductora de Tv.

Seguidores manifiestan muestras de apoyo a Andrea García, hija del primer actor

“Te amo papi, recuperate pronto… Un abrazo”, es la manera en que finaliza la grabación que Andrea García realizó dejando en claro que ella en ningún momento había puesto la supuesta denuncia en contra de su padre y que jamás declaró que había abusado de ella, la reacción de los internautas no tardó en hacerse presente.

"Dios con ustedes! Ánimo preciosa. Para Dios no hay imposibles", "Ve a verlo y abrázalo mucho!! Reconcíliate con él antes de que sea demasiado tarde", "Búscalo y dile lo que sientes no te quedes así", "Ve a verlo", "Ánimo Andrea ve a visitar a tu papá y dale in fuerte Abrazo súper fuerte", "Ve y visita a tu padre te va agradecer", "Que se reúnan pronto y no solo contigo si no con tu hermano también", compartieron algunos internautas.