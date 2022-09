¿’Nachiella’ se casarán y llegarán al altar?

El romance de Nacho Casano y Daniella Navarro tiene a sus fanáticos encantados y ya hasta varias personas especulan si será posible que se casen, aunque la venezolana aún no confiesa tener esa idea de relación pues precisa que todo va paso a paso y que el tiempo que duren juntos es incierto pero ella lo está disfrutando.

Hace unas semanas, ‘Nachiella’ tuvo su primer sesión de fotos como pareja y en el video que compartió, Daniella Navarro expresó: “Gracias por estar y no soltarme por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estas sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad, no se si será infinito, pero sí sé que lo siento y vivo un día a la vez Yo más más más más más”, precisó en ese momento.