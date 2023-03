La joven que sigue los pasos de su talentosa madre dentro del medio artístico, no tenía pensado en compartir nada respecto a su salud ya que como ella lo mencionó es algo bastante personal, pero a causa de las muestras de preocupación por ella fue que decidió romper el silencio y salir a decir la verdad de lo que ocurrió. Archivado como: Hija Daniela Castro hospitalizada.

Durante el tiempo que duró internada en el hospital, la hija de Daniela Castro se mantuvo alejada completamente de las redes sociales , razón por la que sus fieles seguidores de inmediato se alarmaron al ver que no había noticias de ella, la preocupación creció cuando se difundió que la joven se encontraba hospitalizada.

"No iba a subir este video porque realmente es algo muy personal pero lo voy a hacer porque el día de hoy (jueves 16 de marzo) teníamos un Zoom con muchas de ustedes ya hablé con Judi, que es la encargada, ella sabe que estoy ingresada en el hospital, me tuvieron que internar de emergencia", señaló la hija de Daniela Castro.

Fue a través de su cuenta oficial dentro de la plataforma de Instagram que Danka decidió publicar un video en sus historias en donde se le puede ver aún al interior del hospital y utilizando oxígeno dando el anuncio del por qué paró en el hospital debido a las muestras de preocupación pero sobre todo porque tenía un compromiso que no iba a poder cumplir.

“Me tuvieron que internar de emergencia”

“No voy a dar detalles pero se va a tener que posponer el Zoom para otro día y ya pronto podremos volver a convivir, saben que las amo, les mando muchos besos, muchos abrazos. Ahora sí que no depende esto de mí, no pensé que iba a suceder y la verdad se me fue la semana porque llevo aquí 5 días”, señaló la joven actriz desde el cuarto del hospital.

Debido a que Danka decidió reservar los detalles, se desconoce el motivo que llegó su paradero al hospital, sin embargo, en el video que compartió en sus historias de Instagram se le puede ver animada sin ningún signo preocupante, únicamente resalta el oxígeno que lleva puesto.