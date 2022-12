Aunque Lorenzo Figueroa es el más activo en redes sociales de los hijos de Chayanne y quien está rompiendo más corazones por su galanura, heredada por su padre, su hermana Isadora no se queda atrás y recientemente en unas fotografías compartió un momento bastante significativo en el que se dio a conocer una gran noticia.

Cuando a Lorenzo Figueroa lo tachaban de haber heredado la galanura y el sex appeal de su padre Chayanne, poco se hablaba de lo parecida físicamente que es Isadora con el intérprete de ‘Provócame’, y ahora en una de las imágenes del día de su graduación no cabe duda alguna de que ella también es idéntica.

¿Chayanne es idéntico a su hija?

Rápidamente, en la fotografía, los comentarios de felicitación a Isadora no se hicieron esperar: “Me imagino llegar a la graduación de alguien y que uno de los papas sea Chayanne. Me vuelvo loca”, “Se nos graduó la hermana de media latinoamericana”, “Solo le pido a DIOS no morirme sin tener el honor de darle un beso en la frente a tu adorado padre”, “Qué guapo papá tienes”, “Muchas felicidades a la graduada”.

Y otras personas sentenciaron: “No puedo amar tanto tanto a tu papá”, “Chayanne es como el vino”, “Esos padres tan orgullosos, felicidades”, “Chayanne, vuelve a tu rostro hermoso porfi. Eras tan bello y carismático”, “Muchas Felicidades y doblemente porque valorar a la familia está primero y eso lo tienes claro”, “Que belleza de familia, les deseo un mundo de felicidad que ya lo tienen”.