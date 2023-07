Vanesa Villagrán confesó enfermedad

La hija de Carlos Villagrán reveló que desde el mes de junio fue diagnosticada

«Me sentí tan perdida», destacó en la publicación

¡LA HIJA DE ‘QUICO’ SE ENFRENTA A GRAVE ENFERMEDAD! Vanesa Villagrán, hija menor de Carlos Villagrán, confesó a través de redes sociales que se encuentra pasando por un momento delicado de salud, tras ser diagnosticada con cáncer. Fue el pasado mes de junio, cuando reveló que había sufrido dos cirugías en un corto lapso, pero nunca especificó qué sucedió.

VANESA VILLAGRÁN ROMPE EL SILENCIO

Por medio de una publicación en Instagram, Vanesa Villagrán, la hija menor del actor Carlos Villagrán, mejor conocido como ‘Quico’, confesó que se encuentra liberando una batalla contra el cáncer. La mujer, de 40 años de edad, señaló que desde el mes de junio se enteró de dicha noticia y tras dos cirugías seguía sin poder creer la enfermedad que le fue diagnosticada.

«El 6 de junio, me diagnosticaron cáncer. No lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida», declaró en el post de redes sociales.