Hija de Andrea Legarreta Nina Rubín, sufre aparatoso accidente (FOTOS)

Cuando Mía y Nina eran pequeñas y veían en el escenario a su papá, Erick Rubín, soñaban con atraer reflectores como él, sin imaginar que ambas lo lograrían. La primera como cantante y la segunda en su faceta de actriz. “Siempre que pienso en música, se me viene a la mente él y cuando lo veo en sus shows, definitivamente no es la misma persona con la que convivo diariamente, ahí se transforma: es impresionante el poder que tiene como artista”, narra Mía Rubín.

"Desde chiquita, yo pensaba '¡Wow, es un monstruo!', a veces hasta se me salían las lágrimas, ya que es mi modelo a seguir y tenerlo en mi vida es como una gran clase, en la que he aprendido cómo quiero ser", agrega quien participa en Cumbia Machine Tour. De acuerdo con Agencia Reforma, Nina coincide en el asombro que siente cada vez que ve a su papá, al que define como "un gigante al que le nacen superpoderes" cuando toma el micrófono; y cómo siempre tiene algo que aprender de él. "Lo admiro mucho porque una vez que pone el dedo en el renglón, no lo quita hasta cumplir lo que quiere. Siempre me ha dicho que con trabajo duro puedo conseguir lo que sea, que nada me llegará regalado y tengo que prepararme", cuenta la actriz de "Sola en la Oscuridad".