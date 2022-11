PIDE ORACIONES Y SE ENCOMIENDA A DIOS. La pequeña hija de Adamari López y Toni Costa deja en shock a todos con un potente mensaje en video

¿Se hicieron las alabanzas para la hija de Adamari López y Toni Costa?

Rápidamente, los comentarios de las personas no se hicieron esperar y le dedicaron emotivos mensajes para Alaïa: “Oh pequeña me acabas de llenar de paz. He tenido unos días muy difíciles pero al escucharte sentí que era para mi”, “Yo lo único que sé que pido a Dios para que te dé larga vida porque siento que soy tu verdadera tía que Dios te proteja preciosa!!”, “Dios te bendiga Alaïa y que él siga poniendo en tu corazón palabra viva y eficaz”.

Mientras en otras ocasiones la gente la criticó por hablar en inglés, esta vez fue más conmovedor lo que se escuchó decir a Alaïa que a la gente hispana no le importó que no fuera el mensaje en español: “Dios te Bendiga Alaia, tienes un buen corazón y no cabe duda que estos Padres s es ir tienes te han dado la mejor educación y el amor muchas Bendiciones”, “Esa hermosura de niña tiene un ángel que me quedo anonadada”, manifestaron otras personas.