Hieren cantante Emmanuel Reyes: ¿Qué ocurrió con la esposa?

De acuerdo con De Último Minuto, se filtró un supuesto audio de la esposa del cantante donde relató los hechos que ocurrieron durante el suceso, que dejó hospitalizado al cantante e informó que la situación se generó debido a que el intérprete de música urbana es una persona «superagresiva» y durante varios años él la golpeó. Archivado como: Hieren cantante Emmanuel Reyes

«El problema empezó porque ‘El Mayor’ es una persona superagresiva. Empezó cuando íbamos de camino a las Romanas, acá con el hermano, y una amiga mía que me ha estado llamando… Él me dice: ‘No hables con ella, yo te he dicho que no hables con ella’. Y yo le dije que son amistades de mucho tiempo y yo no entiendo eso. Yo llevo aguantando demasiados años, aguantando golpes, todos lo saben», señaló.