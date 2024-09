Hezbolá contraataca a Israel con 100 cohetes

Hezbolá contraataca a Israel

Lanzó más de cien cohetes

Reportan heridos

El conflicto entre Israel y el grupo libanés Hezbolá parece estar encaminándose hacia una escalada total, luego de una serie de ataques masivos por parte de ambas partes.

La mañana del domingo, Hezbolá lanzó más de 100 cohetes sobre el norte de Israel.

Algunos de los cuales cayeron cerca de la ciudad de Haifa, una zona que no había sido blanco de ataques recientes, indicó The Associated Press.

Israel respondió con cientos de bombardeos a territorio libanés, alcanzando objetivos militares y civiles, según reportes locales.

El ataque con cohetes de Hezbolá fue presentado como una represalia por los ataques israelíes en Líbano.

Que, en días anteriores, habían matado a decenas de personas, incluyendo a un alto comandante de la organización.

Los bombardeos israelíes también alcanzaron a dispositivos de comunicación del grupo, lo que ha sido calificado por Hezbolá como un golpe sin precedentes.

En Israel, las sirenas antiaéreas resonaron a lo largo del norte del país, obligando a miles de personas a refugiarse en refugios.