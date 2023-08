¿Qué es el herpes zóster, la enfermedad que padece la hija de Niurka?

«Días atrás me empezó un dolor de cabeza en el lado derecho de mi cara. Al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal».

Lecciones Aprendidas y Reflexiones

Para finalizar, Romina Marcos reveló que esto le ocurrió por no haberse puesto ella misma como su propia prioridad.

«No me puse primero, no defendí lo que soy al creer todo lo que los demás decían de mí, al no valorar todo lo que he trabajado».

Con la voz entrecortada, la hija de Niurka expresó que durante años ha recibido ‘hate’ (odio) en redes sociales.

«Y pues me solté, dejé de agarrarme de la mano y me solté y eso duele más que un diagnóstico de herpes zóster en la cara».