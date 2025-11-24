Trump va con todo: ordena declarar terroristas a los Hermanos Musulmanes, la decisión más dura en años
Publicado el 11/24/2025 a las 18:04
- Trump ordena designación terrorista
- Hermandad Musulmana bajo investigación
- Informe oficial en preparación
Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes designar a la organización islamista Hermandad Musulmana como un grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamás.
La decisión se formalizó mediante una orden ejecutiva que instruyó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a iniciar el proceso.
El decreto señala que los Hermandad Musulmana, fundados en Egipto en 1928, se han convertido en una red transnacional con filiales en Oriente Medio.
El documento menciona que dicha red opera en países como El Líbano y Jordania, donde participa, facilita y apoya campañas de violencia y desestabilización.
Evaluación de actividades y vínculos regionales
🚨 America will NOT tolerate those who fund & fuel radical terrorism.
Today, President Trump took decisive action to secure America from terrorist threats by initiating the process to designate certain Muslim Brotherhood entities as Foreign Terrorist Organizations. pic.twitter.com/Ec4qGbPLkm
— The White House (@WhiteHouse) November 24, 2025
Trump sostiene que, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa del movimiento lanzó múltiples ataques con cohetes.
Esos ataques, según la orden, fueron dirigidos tanto a objetivos civiles como militares israelíes.
En Egipto, la organización instó a realizar ataques violentos contra socios e intereses estadounidenses, aumentando la preocupación de Washington.
En Jordania, el documento afirma que los Hermandad Musulmana han brindado durante mucho tiempo apoyo material a Hamás.
Hermandad Musulmanaen el proceso de designación
La orden ejecutiva sostiene que estas actividades amenazan la seguridad de civiles estadounidenses en el Levante y otras partes de Oriente Medio.
También destaca que representan un riesgo para la estabilidad de los socios regionales de Estados Unidos.
Rubio y Bessent tienen 30 días para elaborar un informe detallado sobre la designación del grupo en Egipto, El Líbano y Jordania.
Cuarenta y cinco días después de ese informe, deben ejecutar las acciones formales según lo estipulado por la ley correspondiente.
Repercusiones diplomáticas y acciones paralelas
La decisión podría tener implicaciones diplomáticas relevantes en una región marcada por tensiones políticas y seguridad frágil.
El proceso forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para frenar actividades consideradas desestabilizadoras.
Este mismo lunes, el Departamento de Estado formalizó la designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista.
Washington sostiene que dicha organización estaría liderada por Nicolás Maduro, una acusación que el gobierno venezolano rechaza tajantemente.
Continuidad del proceso y próximos pasos oficiales
El proceso de designación de los Hermandad Musulmana continuará avanzando conforme Rubio y Bessent cumplan los plazos establecidos por la orden ejecutiva.
Las agencias deberán entregar la evaluación formal y proceder con las medidas previstas por la ley para completar la clasificación como grupo terrorista extranjero.
El gobierno estadounidense sostiene que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar organizaciones que considera desestabilizadoras en Oriente Medio.
El desarrollo de este proceso coincide con la reciente designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, una acusación que Caracas rechaza categóricamente.