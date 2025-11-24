Trump va con todo: ordena declarar terroristas a los Hermanos Musulmanes, la decisión más dura en años

Trump ordena designación terrorista

Hermandad Musulmana bajo investigación

Informe oficial en preparación

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes designar a la organización islamista Hermandad Musulmana como un grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamás.

La decisión se formalizó mediante una orden ejecutiva que instruyó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a iniciar el proceso.

El decreto señala que los Hermandad Musulmana, fundados en Egipto en 1928, se han convertido en una red transnacional con filiales en Oriente Medio.

El documento menciona que dicha red opera en países como El Líbano y Jordania, donde participa, facilita y apoya campañas de violencia y desestabilización.

Evaluación de actividades y vínculos regionales

🚨 America will NOT tolerate those who fund & fuel radical terrorism. Today, President Trump took decisive action to secure America from terrorist threats by initiating the process to designate certain Muslim Brotherhood entities as Foreign Terrorist Organizations. pic.twitter.com/Ec4qGbPLkm — The White House (@WhiteHouse) November 24, 2025



Trump sostiene que, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa del movimiento lanzó múltiples ataques con cohetes.

Esos ataques, según la orden, fueron dirigidos tanto a objetivos civiles como militares israelíes.

En Egipto, la organización instó a realizar ataques violentos contra socios e intereses estadounidenses, aumentando la preocupación de Washington.

En Jordania, el documento afirma que los Hermandad Musulmana han brindado durante mucho tiempo apoyo material a Hamás.