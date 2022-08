Cadena perpetua

Los hermanos confirmaron que transportaban migrantes, pero no identificaron para qué organización de contrabando. Aún así confesaron a las autoridades que apenas la semana anterior a su arresto, habían llevado a seis migrantes a Albuquerque, Nuevo México, y que ya habían llevado a algunos migrantes de El Paso a Albuquerque, por lo que llegaron a pagarles $500 dólares por persona, apuntó The Associated Press. También contaron que su empleador fue quien les dijo que no se detuvieran si la policía se los pedía, dicen los documentos judiciales.

Julio García-Rascón se presentó ante un juez el pasado 12 de agosto y se encuentra en espera de juicio. Jorge García-Rascón se presentó ante un juez el pasado 29 de julio, pero aún espera la lectura de cargos, que aún no ha sido programada. Ambos podrían enfrentar cadena perpetua o condena a muerte si son declarados culpables.