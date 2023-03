El hermano menor de la estrella de la NFL Patrick Mahomes, se encuentra bajo investigación por agresión y forzar a una mujer a besarlo. Sin embargo, no es la primera vez que Jackson logra darle ‘dolores de cabeza’ a su familia con las situaciones en las que se mete.

Jackson Mahomes se encuentra bajo investigación luego de que se le acusara de agresión y de besar a la fuerza a una mujer en un bar de Overland Park. Sin embargo, no es la única ocasión en la que el hermano menor del mariscal de campo le ha dado problemas a la familia Mahomes.

En 2021 luego de que los Ravens de Baltimore se enfrentaran a los Chiefs de Kansas City en un partido en el que los Ravens se llevarían la victoria, un altercado entre Jackson Mahomes y seguidores de los Ravens quedaría en video. Y es que el menor de los hermanos Mahomes no dudo en responder a los fanáticos de Baltimore.

Hermano menor de Patrick Mahomes, Jackson es acusado de lo peor

Ahora el menor de los Mahomes se enfrenta a un escándalo más serio. Y es que ha sido acusado de agredir a un mesero y besar a la dueña de un bar en Kansas a la fuerza. El video del momento en el que toma a la mujer por el cuello para besarla mientras ella trata de alejarlo ya ha comenzado a rondar por las redes sociales.

De acuerdo con el medio The Star, los hechos ocurrieron el pasado 25 de febrero y la policía ya se encuentra realizando una investigación sobre lo sucedido. Las acusaciones hacia Jackson Mahomes ocurrieron en el Aspens Restaurant and Lounge ubicado en Overland Park. “Me besó a la fuerza de la nada y le digo, empujándolo, ‘¿qué estás haciendo?’ y luego volvió a hacerlo dos veces más, donde la última vez lo estaba empujando” explicó la victima a The Star. Para ver el video da clic AQUÍ.