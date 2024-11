Muere hermano de Dolly Parton a los 82 años de edad

Dolly Parton está de luto

Su hermano David falleció a los 82 años

Familiares y fans muestran apoyo

Esta cantante, compositora y actriz es famosa por su contribución al género de la música country.

Ha compuesto más de tres mil canciones, entre ellas Jolene, I will always love you y 9 to 5.

Se le considera un ícono cultural y una de las artistas más influyentes en la historia de la música country y popular en general.

Por desgracia, Dolly Parton está de luto tras la muerte de su hermano David a los 82 años de edad.

«Ahora está en paz»

Cabe destacar que hasta el momento Dolly Parton no se ha expresado públicamente por la muerte de su hermano David.

Fue su hermana Stella quien dio a conocer esta triste noticia en sus redes sociales el pasado viernes 15 de noviembre.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Fernando del Rincón está de luto por la muerte de su madre

«Nunca es fácil despedirse de un ser querido, pero él recibió sus alas de ángel y ahora está en paz”, escribió.

De inmediato, las muestras de cariño y apoyo se hicieron presentes para la familia.