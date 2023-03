Mayra Guillén, hermana de Vanessa Guillén rompe el silencio sobre la muerte de Ana Basaldua

Luego de que la información que confirmaba la noticia de la muerte de otra hispana al interior de la base militar de Fort Hood, la hermana de Vanessa Guillén rompe el silencio con publicación en Twitter. Mayra compartió la fotografía de Ana Basaldua junto a un mensaje.

“Estoy al tanto de la muerte de Ana Basaldua en Ft Hood, TX. Que descanse en paz. Ella solo tenía 21 años… Hablaré con la familia pronto, me resulta muy sensible hablar sobre algo de lo que aún no estoy completamente consciente y esto también es muy estimulante para mí… Necesito ordenar mis pensamientos y luego Los podré compartir. También he recibido una serie de solicitudes de entrevistas con los medios, por favor espere.”