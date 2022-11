“En el momento en que lo vi, hubo una gran cantidad de miedo y fue como si mi corazón supiera que esa persona tenía algo que ver con la desaparición de mi hermana. Cuando fui a hacer el informe con la policía militar, me enteré que lo habían llamado porque estaban buscando a cada una de las personas que fueron vistas por última vez con Vanessa”, continúo diciendo la joven para The Sun. Archivado como: Hermana Vanessa Guillén asesino.

Las escalofriantes declaraciones de Mayra tras conocer al presunto asesino

Pero eso no fue todo, sino que Mayra tenía mucho más por decir ante el caso de su hermana, “Llamaron a los que con hablaron con ella por última vez, trataron con ella por última vez y él fue una de las personas que fueron llamadas, tuvimos que sentarnos en una pequeña área de habitación el uno del otro. Obviamente, estaba furiosa en ese momento”.

“Estaba muy molesta, no estaba pensando con claridad, pero en el momento en que lo vi, sentí como si estuviera escondiendo algo… Él sabía algo, era culpable de algo y mi intuición no me mintió. Efectivamente, tan pronto como lo llamaron, salió de la sala de conferencias, me miró, se rió y salió por la puerta. Mis sospechas se confirmaron más tarde con respecto a él cuando fue acusado y se suicidó”, señaló la hermana de Vanessa Guillén. Archivado como: Hermana Vanessa Guillén asesino.