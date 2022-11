Según imágenes del programa ‘ Ventaneando ‘, se puede ver cómo Pablo Lyle sonrió a sus familiares quienes estuvieron con él en este día en que tendría su sentencia situación que no sucedió, por lo que se especula que eso podría ser algo favorecedor para el histrión que busca ser condenado a la menor cantidad de tiempo posible tras las rejas, que serían 9 años, seis si se le llega a contar los 3 años de proceso legal que ya pasaron.

Este lunes 14 de noviembre sería finalmente la fecha en que la jueza del caso de Pablo Lyle, le daría la sentencia luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario sin embargo no sucedió pues el equipo de defensa del mexicano solicitó un nuevo juicio pues consideraron que el pasado estuvo lleno de irregularidades, pero la respuesta la tendrán para dentro de dos semanas.

Diversos portales como ‘ Univisión ‘, ‘ Telemundo’ y ‘ Uno Tv ‘, dieron cuenta de las palabras muy conmovedoras que brindó Sylvia Lyle, hermana de Pablo quien no se había referido en ningún momento del proceso hacia la víctima Juan Ricardo Hernández y su familia, a quienes envió un mensaje lleno de dolor y compasión.

¿La gente quiere que Pablo salga pronto de prisión?

En los comentarios del video de YouTube compartido por ‘Ventaneando’, la gente sentenció: “Ya dejen de alargar el caso que falta de seriedad”, “Bendiciones para Pablo”, “Es estrategia de los abogados… Pero para sacar mas dinero”, “Ay no. Ya parece circo este caso. Qué pe… con los abogados? Seguirán pidiendo nuevo juicio hasta que les den la resolución de inocente”, “Puras mentiras si Pablo nunca ha tenido nada de compasión ni humildad para la familia del sr. Juan Hernandez”.

Otros escribieron: “Le quieren sacar mas dinero”, “Terrible situación para ambas familias”, “Pobre Pablo a mala hora se le antojó a ese Señor ir a golpearle el vidrio”, “La familia del hombre fallecido no reconoce que también tuvo culpa, no tienen humildad al no escuchar los ruegos y perdón del acusado”, “El error fue de los tres, el cuñado de Pablo quien se bajó de primeras, el del señor HERNANDEZ quien provocó la discusión y el de Pablo quien reaccionó con un golpe”, se puede leer. AQUÍ EL VIDEO DE LA ENTREVISTA DE LA HERMANA DE PABLO LYLE.