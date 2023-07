Quiere contactar a su hermano

“Les comentaba que sí es algo que a mí me interesa hacer (contactar a Octavio) la verdad aún no lo hago. Ojalá me recomendaran a alguno muy bueno”, comentó Bertha. La joven confesó que aún no lo hace, pero que quiere hacerlo ya que tiene algo que decirle

“Me preguntaban: ‘oye y cuál sería el propósito de hacerlo’, pues yo siento que a veces, no logras una despedida o no logras cerrar un capítulo en la vida, y la verdad, yo siento que así me pasó con mi hermano”, dijo. ARCHIVADO COMO: Hermana Octavio Ocaña médium