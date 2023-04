Martha confesó al programa que su hermana Miriam Higareda, padece artritis reumatoide: “Es durísimo, durísimo. No quisiera hablar mucho al respecto porque, la verdad, me pone triste y además pone a mi hermana en una situación muy vulnerable”, dijo según la revista ‘ Quién’ . Archivado como: Hermana de Martha Higareda enfermedad

Aunque son pocas las veces que Martha se ha abierto completamente al público al hablar de temas privados como su familia, la actriz no pudo evitar revelar una noticia que la tiene agobiada a ella y a su familia, puesto que ahora mismo no están pasando por el mejor momento.

Sin embargo, la protagonista de ‘Amarte Duele’ decidió no revelar muchos detalles sin que su propia hermana decida hablar del tema. Cabe resaltar que, de acuerdo con la revista ‘ Quién ‘, está a punto de estrenar una serie en donde aparecerá junto a su hermana en la plataforma de Netflix.

Hermana de Martha Higareda enfermedad: Pide respeto ante la situación y da consejos a las personas que pasan por la misma situación

“Pido muchísimo respeto evidentemente por todas las personas que padecen esto, no es mi lugar comentar al respecto, a mi hermana le gusta más mantener muchísima discreción, entonces por eso no me ves comentando mucho, pero, bueno, obviamente, mi corazón siempre está con todas las personas que lo padecen”, reveló la programa ‘Venga la Alegría’.

Sin embargo, antes de finalizar la querida actriz mexicana decidió dar un consejo a las personas que están pasando por la misma enfermedad y están viviendo una situación difícil. “Algo que funciona muy bien es no comer aceites, eso es algo que es súper importante y llevar una dieta completamente vegana, lo recomiendo absolutamente porque así uno empieza a ver cómo se revierten las cosas”, dijo la actriz de ‘No Manches Frida’. Archivado como: Hermana de Martha Higareda enfermedad