Ya ha pasado más de un año desde que se dio a conocer la muerte del joven actor mexicano Octavio Ocaña. Las inconsistencias sobre su muerte aún no ha terminado, y es que su familia sigue buscando justicia ya que aseguran que él no se suicido cómo se ha dicho.

Este tiempo ha sido muy difícil

Ella continuó escribiendo: » Que sigo poniendo todo mi esfuerzo para seguir adelante sin ti, tal y como te lo prometí… Que este dolor aún me doblega, pero recordar tu sonrisa me levanta al instante, Quiero contarte que a veces la soledad me abraza, pero tú recuerdo como siempre, llega y me acompaña.»

«Quisiera contarte lo difícil que se me tornan muchas veces mis días y que me ha tocado reír mucho, cuando en realidad sólo quiero llorar… Sigo ocultando mis lágrimas y las sigo disfrazando de carcajadas frente a los demás.

Sabes… Me sigue tocando ocultar ésta tristeza en lo más profundo de mi ser…»