Hermana de Octavio Ocaña habla del nuevo romance de Nerea Godínez, su excuñada

Además, se defendió de quiénes la criticaron por iniciar un noviazgo y ya no ‘guardar luto’ tras la irreparable pérdida del artista.

Hermana de Octavio Ocaña habla sobre su excuñada

Cabe señalar que Bertha además de hablar sobre el tema, pidió respeto hacía su excuñada tras la decisión que ha tomado.

Asimismo aseguró que ni ella ni la familia Ocaña están molestos o indignados con Nerea por este nuevo capítulo en su vida.

«Yo no estoy haciendo este video, ni para atacar, ni para hablar mal», aseguró la hermana del entrañable ‘Benito Rivers’.

«Yo no estoy, ni mi familia y voy a hablar por ellos aunque no debería, ni molesta, ni indignada, ni me siento mal», dijo.