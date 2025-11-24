Hermana de Cristiano responde a críticas tras visita a Trump

La visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca generó duras críticas, y su hermana Katia Aveiro respondió con un mensaje contundente.

La visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca, como parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán, desató una ola de críticas en redes sociales y en el entorno mediático.

El encuentro con el presidente Donald Trump generó polémica inmediata, especialmente por las interpretaciones políticas que surgieron en torno a la presencia del futbolista.

Ante ello, su hermana Katia Aveiro publicó un mensaje contundente en redes sociales, donde defendió a CR7 y acusó de “hipócritas” a quienes cuestionaron la reunión.

La visita que encendió el debate

El martes, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo deportivo y político tras ser recibido en la Casa Blanca junto al líder saudí.

La imagen de Trump y el delantero portugués posando juntos no tardó en generar interpretaciones, desde quienes vieron un gesto simbólico hasta quienes lo acusaron de respaldo político hacia el mandatario.

Los cuestionamientos se intensificaron debido a que, semanas atrás, el futbolista había expresado en una entrevista con Piers Morgan su interés en conocer a Trump.

Sin embargo, la reunión se desarrolló como parte de una delegación oficial y no como una actividad privada del jugador.

La reacción en redes no se hizo esperar.

Usuarios, analistas y críticos acusaron a Cristiano de involucrarse en la arena política, sugiriendo afinidad ideológica.

Esto provocó que su entorno cercano interviniera para aclarar y frenar las especulaciones.

Katia Aveiro: “Hipócritas, son unos hipócritas”

Katia Aveiro, hermana del astro portugués, publicó un video de más de seis minutos en Instagram donde defendió férreamente a Cristiano.

En su mensaje, rechazó cualquier interpretación política del encuentro y denunció la “doble moral” de quienes criticaron la visita a la Casa Blanca.

Según Aveiro, su hermano no representó ninguna postura partidista: “Cristiano no se ha adscrito a ningún partido ni ideología: solo al trabajo duro, algo que muchos de sus oponentes desconocen”.

Subrayó que su carrera se cimentó en esfuerzo personal y no en vínculos políticos.

La declaración más fuerte llegó cuando señaló directamente la reacción del público:

“Fue a la Casa Blanca y ustedes armaron un escándalo. Hipócritas, son unos hipócritas. Es como si hubiera anunciado el fin del mundo solo por ejercer su libertad individual”.

Katia también destacó que la presencia de Cristiano colocó a Portugal “en la conversación con los más grandes”, y cuestionó la autoridad moral de quienes critican su trayectoria: “¿Y tú qué has hecho?”.

El trasfondo: admiración previa y un gesto diplomático

El encuentro con Trump ocurrió semanas después de que Cristiano manifestara su admiración hacia el presidente en su conversación con Piers Morgan, donde expresó su deseo de conocerlo.

No era la primera vez que mencionaba al mandatario: meses atrás, un jersey firmado por él había llegado a manos de Trump durante la Cumbre del G7, entregado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Sin embargo, Katia insistió en que nada de esto implica una postura política: “¿De verdad crees que un hombre de 40 años que ha cargado con Portugal durante más de 20 años, que escapó de la pobreza y construyó un imperio sin robarle a nadie, va a preocuparse por lo que digan ciertos ‘profesionales’?”.

La polémica sigue activa en redes, pero la familia del futbolista sostiene que la visita fue un gesto protocolario en un contexto diplomático, no un pronunciamiento político.

