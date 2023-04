“Cuando Andrés se casó en mi hotel en Tulum yo le advertí que no se podía casar, porque ya estaba casado. El legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale porque nunca se divorció de ella”, dijo el actor mexicano al programa Ventaneando.

Luego de la muerte de Andrés García y que su viuda Margarita Portillo señalara a Roberto Palazuelos como un mentiroso, el empresario reaccionó al asegurar que su matrimonio no es legal ya que el actor nunca se divorció de Sandra Vale, la mamá de sus hijos Leonardo y Andrés García Jr.

“Ojalá hubiera dinero en efectivo”, agregó al explicar que lo que dejará son propiedades. “Lo que hay son terrenos y algunas que otras construcciones que ando vendiendo porque en esta época no hay dinero para nadie, ni trabajo para nadie. ARCHIVADO DE: Herencia de Andrés García

García explicó que decidió incluir a Roberto Palazuelos en su testamento en un video subido en febrero de 2021, pero negó que le haya dejado toda su herencia. “Eso no es cierto, yo no le dejé todo a Roberto Palazuelos, es uno de mis herederos con una proporción igual a la de mis hijos, a la de mi mujer, mi hermana”, confió.

Herencia de Andrés García: ¿Margarita Portillo se quedó todo?

De acuerdo con el programa de farándula Chisme no Like, trataron de contactarse con la viuda del actor, Margarita Portillo, pero ella no quiso darles mucha información. El conductor Javier Ceriani expusó que una de sus reporteras tuvo una llamada con Portillo.

La viuda del actor se negó a responder preguntas sobre lo que pasaría con la herencia de García. “No eso no, no tengo comentarios. No puedo, de verdad ahorita estoy tratando de sobrellevar esto, una disculpa”, fueron las palabras de Margarita Portillo cuando le dijeron que Palazuelos dice que ella se quedó con todo el dinero.