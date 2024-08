Herederos de Isaac Hayes Demandaron a Trump

La familia del icónico cantante de soul Isaac Hayes ha iniciado una demanda contra Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., por el uso no autorizado de su música en eventos de campaña.

Los herederos de Hayes, fallecido en 2008, exigen una compensación de 3 millones de dólares por el uso indebido del tema «Hold On, I’m Coming» en mítines realizados durante los últimos dos años.

En un comunicado publicado en la red social X, los representantes de Isaac Hayes Enterprises, a través del bufete Walker & Associates, anunciaron la demanda contra Trump y su equipo de campaña.

La demanda incluye 134 cargos de infracción de derechos de autor y solicita el cese inmediato del uso de la canción, la eliminación de todos los videos relacionados, una exención de responsabilidad pública y el mencionado pago de 3 millones de dólares en tarifas de licencia.

We the family of @isaachayes Isaac Hayes Enterprises, represented by Walker & Associates, are suing @realDonaldTrump and his campaign for 134 counts copyright infringement for the unauthorized use of the song “Hold On I’m Coming” at campaign rallies from 2022-2024.

— Isaac Hayes III (@IsaacHayes3) August 11, 2024