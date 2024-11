Helicóptero se estrella en Louisiana; tres personas fallecen

La Oficina del Sheriff del Condado de Calcasieu confirmó el trágico accidente de un helicóptero en el área de Iowa, Louisiana, que ha dejado un saldo de tres personas fallecidas.

El siniestro ocurrió en el bloque 5000 de Hecker Road, y las autoridades locales acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

Según los reportes oficiales, la Oficina del Sheriff recibió la llamada sobre el accidente y coordinó de inmediato la respuesta en la zona.

Contó con la asistencia del Departamento de Bomberos del Distrito 2 de Ward 8 y la Policía Estatal de Louisiana.

BREAKING NEWS: Officials are at the scene of a helicopter crash north of Iowa.

