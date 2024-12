Helicóptero militar se incendia en el sur de California.

Un helicóptero militar CH-53E Super Stallion perteneciente a la 3ª Ala de Aeronaves de la Infantería de Marina de Estados Unidos se incendió la tarde del viernes en la Base del Cuerpo de Marines de Camp Pendleton, cerca de la autopista Interestatal 5, en el condado de San Diego, California.

Afortunadamente, los cuatro miembros de la tripulación lograron salir de la aeronave a tiempo y no se reportaron heridos, según informó un portavoz del Cuerpo de Marines.

El incidente ocurrió a las 3:11 p.m., cuando el helicóptero, uno de los más grandes y potentes en el arsenal de la Infantería de Marina, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un área despejada dentro de las instalaciones militares.

Las llamas rápidamente envolvieron la aeronave, generando densas columnas de humo negro que podían verse desde varios kilómetros de distancia.

🚨#BREAKING: Multiple emergency crews are on the scene after a military helicopter crashed bursting into flames during an emergency landing incident

📌#Oceanside | #California

Currently, multiple emergency crews are on the scene in Oceanside, California, responding to an… pic.twitter.com/M6eCYIWlDW

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 21, 2024