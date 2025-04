Helicóptero en Nueva York se desarmó en el aire antes de caer.

Una tragedia sacudió este jueves a la ciudad de Nueva York cuando un helicóptero turístico con seis ciudadanos españoles a bordo se estrelló en el río Hudson, tras perder las aspas en pleno vuelo.

Las impactantes imágenes captadas por testigos muestran cómo las hélices giraban solas en el aire, completamente desprendidas del cuerpo de la aeronave, que también habría perdido la cola antes de precipitarse al agua.

El accidente, que ocurrió en cuestión de segundos, dejó un saldo fatal de seis personas muertas: tres adultos y tres niños.

Según confirmó el alcalde neoyorquino Eric Adams, todas las víctimas —incluido el piloto— serían de nacionalidad española.

Sources confirmed to FOX 5 NY that Agustin Escobar, a Siemens executive from Spain, was sightseeing in New York City when the helicopter he was aboard crashed. https://t.co/MXYStMeMm5

— FOX26Houston (@FOX26Houston) April 11, 2025