Tragedia aérea en Nueva York: helicóptero con turistas cae al río Hudson

Una desgarradora tragedia sacudió este jueves a la ciudad de Nueva York, cuando un helicóptero turístico cayó al río Hudson, provocando la muerte de seis personas.

Entre las víctimas se encontraron tres niños, quienes viajaban con dos adultos y el piloto, todos a bordo de un helicóptero alquilado a la compañía New York Helicopters, según confirmó el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, a ABC News .

El accidente ocurrió a las 15:17 h frente a la costa de River Drive, en Hoboken, Nueva Jersey, poco después de que el helicóptero despegara del helipuerto de Wall Street.

La aeronave, un Bell 206, logró llegar hasta el puente George Washington antes de perder el control y precipitarse al agua.

