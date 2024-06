Hector Sandarti da la noticia que todos esperaban y da golpe a Telemundo

Héctor Sandarti anuncia programa en Univisión

El conductor sigue adelante tras su salida de Telemundo

«Telemundo parece que es sordo, y ciego», destacaron

¡DA GOLPE A TELEMUNDO! El carismático conductor Héctor Sandarti está de vuelta en la televisión con un nuevo proyecto que promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos.

Este domingo 9 de junio, Sandarti debutará como el anfitrión de «Cash: El Peso del Dinero», un innovador show que se transmitirá en el horario estelar de Univision.

Sandarti, quien recientemente concluyó su participación en el exitoso reality show «La Casa de los Famosos», regresa a un horario que conoce bien y en el que ha logrado destacarse.

«Me siento extremadamente feliz, emocionado y agradecido porque sí no pasó mucho tiempo. No me dejaron tomar tantas vacaciones como hubiera querido», indicó a PEOPLE.

HÉCTOR SANDARTI INICIA NUEVA ETAPA CON PROGRAMA EN UNIVISION

Con una carrera extensa y exitosa, el presentador ha demostrado siempre un notable profesionalismo y la habilidad de dejar puertas abiertas en todas sus etapas laborales.

No es de extrañar, entonces, que TelevisaUnivision haya decidido confiarle la conducción de su nueva apuesta dominical.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en el espectáculo: Muere famoso a los 37 años

«Para mí regresar a este horario maravilloso de los domingos en la noche es una bendición y también es un compromiso», aseguró el conductor.

«Porque casi todos los shows que colocan los domingos en la noche son realities y el reality es un formato obviamente mucho más grande, mucho más ambicioso que un programa de concursos».